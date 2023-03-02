Известная на всю Украину защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" вспомнила о самой тяжелой ночи на войне. О своих переживаниях девушка напсиала на странице в Instagram, где также опубликовала снимок.

На фото Катя показала, видимо, свою руку, на которой можно увидеть покрасневший шрам от ранения. А в посте она рассказала о защите Мариуполя и самой тяжелой ночи – с 28 февраля на 1 марта 2022 года.

"Об одной ночи. 28.02. – 01.03.2022. Одна из самых тяжелых ночей. Потому что первая. 2:00. Команда об отступлении, занятии позиций для дальнейшей обороны Мариуполя. Даю указание экипажу выходить без меня. Принимаю решение отходить последней с пехотой, чтобы подстраховать. Я рядом, ребята, даю слово, всегда рядом. Ребята молча улыбаются. Вижу благодарность, понимание и покой. Медик рядом. Все будет хорошо", - вспоминает "Пташка" ту ночь.

А дальше она рассказала, как один из побратимов сворачивал ее спальник, так как она не умеет этого делать правильно. О поддержке парней, с которыми служила в то время, о доверии и готовности рисковать жизнью ради друг друга.

"Пообещала быть неподалеку и воевать с ними до конца. Раньше мне нельзя было ходить самой по окопу. Теперь необходимо. Поскольку от окопа после двенадцати дней обстрелов справедливо осталось только название, бегу почти открытым полем, согнувшись, под радостное зарево вражеского света. Вспоминаю с улыбкой, потому что скрученная втрое, спальник под мышкой, скакала как Карлик-Нос в туфлях-скороходах, а сердце билось так, что от громкости его стука я не слышала даже собственных мыслей. До сих пор в ушах слышу этот стук…", - поделилась "Пташка".

Напомним, Во Львове мошенники ограбили защитника, находящегося на лечении: отобрали даже обувь и куртку.

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