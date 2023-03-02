Исполнитель Владимир Дантес признался, что сейчас стало труднее выезжать за границу с благотворительной целью.

Известный украинский певец, комик, шоумен и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал, что некоторые мужчины-артисты выезжают за границу, чтобы остаться там и не возвращаться в Украину. Таким образом с каждым разом честным артистам становится все сложнее выехать с благотворительными мероприятиями и концертами.

Об этом Дантес рассказал в интервью для YouTube-канала "Грунт".

По словам Владимира, чтобы получить разрешение на пересечение границы, артистам нужно обратиться с официальным запросом в Министерство культуры Украины.

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и, если все ок – выезжаешь", - рассказал исполнитель.

Однако, есть и те, кто пользуются этой возможностью, но нарушают правила и больше не возвращаются в Украину.

"Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Возможно, вы думаете, что вам в Украине опасно и вы выезжаете ради семьи. Но тем самым вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", - рассказал артист.

Также Дантес рассказал, что сейчас ему проще ездить за границу, собирать там деньги и напоминать о войне в Украине, а потом везти эти средства домой и помогать тут.

"Мне морально легче собирать там бабки и привозить их сюда, и напоминать: "Алле, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", - рассказал Дантес.

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