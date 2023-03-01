В Борисполе Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд.
Происшествие произошло вечером 1 марта.
Об этом сообщает горсовет Борисполя в телеграм.
«На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Выбирайте альтернативные пути движения», – говорится в сообщении.
Движение со стороны вокзала будет ограничено до утра, – сообщили в горсовете.
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Водителям рекомендуют искать альтернативные пути движения.
Напомним, поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.
"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины), в результате которого сошел с райок поезд «Киев-Варшава»", - говорится в сообщении.
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