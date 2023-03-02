Кабмин уже разрабатывает программу повышения тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги после окончания отопительного сезона.

Как пишет ресурс "На пенсии", тарифы на электроэнергию могут вырасти в 4 раза, сообщается, что сейчас тариф для бытовых потребителей ниже реальной цены.

Однако чиновники предлагают поэтапное повышение тарифов. Из-за того, что российская армия повредила и разрушила половину украинской энергосистемы - без роста коммунальных услуг кризис в энергетике преодолеть не удастся.

На данный момент власти не анонсировали повышение тарифов, поэтому потребители в марте будут платить по старым ценам.

Однако, с 1 апреля тарифы на электроэнергию могут измениться.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен – если домохозяйство использует более 250 киловатт-часов в месяц.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказа, одна из концепций предполагает установление рыночных цен.

Также предполагаются разнообразные графики роста тарифов для того, чтобы смягчить последствия таких повышений для потребителей.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "по окончании отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

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