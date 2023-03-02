Как сообщают местные телеграмм-каналы, произошел взрыв газа в общежитии на улице Предславинской недалеко от Дворца Украины.

Выбило оконные рамы, также виден дым в комнате.

Официальной информации, что именно взорвалось, на данный момент нет.

Сообщается, что в одной из комнат общежития начался пожар.

На месте работают спасатели. В сети появилась информация о том, что спасатели оперативно потушили пламя и вывели людей вывели на улицу, на свежий воздух.

Есть ли пострадавшие неизвестно.

Как сообщили в оперативно-координационном центре Главного управления ГСЧС, на место ЧП были направлены спасатели из ближайших частей, передает "ТСН".

Пожар возник в одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома. Во время тушения были спасены 3 человека, выведены на свежий воздух 5 взрослых и 1 ребенок с верхних этажей квартиры.

По состоянию на 18:00 спасатели локализовали пожар.

Напомним, обнаружены три тела: подробности и фото с места трагедии под Киевом.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве возник серьезный пожар на проспекте Степана Бандеры, также появились фото с места тяжелого ДТП .

Также стало известно, что под Киевом произошла катастрофа на железной дороге – поезд сошел с рельсов.