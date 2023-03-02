В селе Почапинцы, что в Тернопольской области, внезапно умер школьник Максим Романчук.

О тяжелой потере сообщили в школе, где учился мальчик.

“Коллектив КЗ “Почапинский ЗЗСО” выражает искренние соболезнования родителям и семье Максима Романчука, ученика нашей школы по поводу тяжелой потери.

Невыразимая боль обжигает не только сердца родных, но и всех, кто знал его: одноклассников, классного руководителя, учителей. Пусть светлая память о Максиме останется в наших сердцах, а Бог подарит ему Вечную жизнь.

Мы всегда будем помнить его…», – говорится в сообщении.

По словам односельчан, у ребенка вдруг критично поднялась температура. В больнице мальчик впал в кому. Там он умер, не приходя в сознание.

Ранее в городе Коломыя Ивано-Франковской области водительница автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину. Погибшей оказалась местная волонтер Юлия Пиотровская, ее муж-военный в реанимации. Без мамы остались двое детей.

Водительницу проверили на состояние опьянения. За рулем она была трезвая.

Напомним, оккупанты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Число жертв возросло, идет поиск пропавших без вести.

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