Украинский стендап-комик и участник подкаста "Srakadupa" Андрей Щегель считает, что украинцы, которые сейчас борются за свободу и независимость страны, в том числе ценой своих жизней, просто сделали свой выбор.

В интервью Роману Скрипину Щегель признался, что сейчас находится в Турции и согласился с тем, что сбежал из страны, пишет Politeka.net.

«Как крыса», – охарактеризовал свой поступок Щегель.

На уточняющий вопрос Скрипина, обусловлен ли его побег страхом получить повестку или встретить военкома, артист заверил:

«Нет, этого я не боюсь, у меня три повестки, я не боюсь военкомов. Определяю, себя как свободного человека, понимал, что мне некомфортно и что я больше не могу».

Щегель добавил, что нашел способ пересечь границу Украины и «и пожить в комфортной психологической обстановке».

Также комик подчеркнул, что таким образом он реализует свое право на классную жизнь.

"А как? Это же границу пересекать, ведь не выпускают сейчас", - спросил у собеседника Скрипин.

На что Щегель дерзко ответил: «Так я артист! Я репрезентую Украину за границей».

Также журналист поинтересовался, нормально ли это вообще бежать из Украины.

«Конечно! Это жизнь», – заверил Щегель.

В свою очередь Скрипин напомнил комику, что в Украине война, что в это же время украинские ребята погибают для того, чтобы он вернулся в Украину, в которой нет войны, которая победила.

«Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят», – ответил Андрей Щегель.

Заявления украинского комика вызвали негодование в обществе. Украинцы удивляются, что молодой мужчина вообще не скрывает отсутствие моральных ценностей и признаются, что после этого интервью возникает желание помыть руки, как от налипшей грязи:

«Мой муж не выбирал рисковать жизнью, он защищает свою семью и страну»,

«Как будто в дерьмо вступила. С другой стороны, есть наглядный пример, почему нам необходимо реформировать систему образования МВД и военные академии»,

«Хочется помыть руки после такого гостя. Люди, которые выезжают, получая разрешение от министерства культуры и не возвращаются, дискредитируют тех, кто действительно хочет выехать для помощи Украине. Война, конечно, быстро показывает все, что было в человеке»,

«Я понял его выбор, поэтому у меня будет соответствующее отношение к нему и его творчеству и возможности ассоциировать себя с Украиной и победой в будущем. Этот человек для меня будет отсутствовать в поле любопытства вообще после этого интервью, а люди, которые будут сотрудничать с ним, будут в черном списке, но это не значит, что я буду его хейтить, просто ликвидирую из своего инфополя цивилизованно без вопросов. Еще хуже слышно, что его мать мобилизовалась…» .

Комментируя скандальное интервью экс-нардеп Борислав Береза ​​признался, что ему противно даже думать о том, что Андрей и такие, как он вернутся в Украину после войны, а такие герои, как Роман Ратушный, Глеб Бабич, Денис Антипов и многие другие нет, потому что они отдали самое ценное, что у них было – свою жизнь.

Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика.

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