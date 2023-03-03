Украинский застройщик Вячеслав Запорожец на своих автомобилях - «Лексусе» и «Ниссане», спасал людей на Черниговщине, когда там шли бои, передает портал "ШоТам".
В своем доме с бассейном и кинотеатром Вячеслав приютил 300 переселенцев, а теперь ставит на ноги наших героев.
Первые месяцы войны мужчина стоимостью $100 000 вывозил людей из-под обстрелов.
Впоследствии Вячеслав основал фонд и тратит миллионы гривен на протезирование. Это послужило толчком организовать помощь воинам с ампутированными конечностями.
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Сейчас он помогает 21 украинскому герою встать на ноги. Среди планов Владислава создать в своем имении реабилитационный центр.
"Главная мечта — это отстроить новую Украину. Я покажу пример другим застройщикам, я построю 10 таких таунхаусов и раздам ключи. Квартиры для потерявших. Для гражданских. Я понимаю, что другие застройщики тоже это сделают", — заявил Вячеслав. Запорожец.
Ранее стало известно, что увеличилось количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.
Также сообщалось, что украинка провела 5 часов под завалами в Запорожье и показала своего Героя после спасения : "Прошу Бога...
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