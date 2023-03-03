В третий раз российская армия ударила именно в этот район. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы
Запорожская фотограф после ракетного удара чудом осталась живой. Местная жительница Анна Прус вместе с мужем и пятилетней дочерью спала в комнате, после первого взрыва семья побежала в коридор - именно благодаря этому им удалось спастись.
Однако семья осталась без жилья.
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"Прошли сутки! И сегодня половина уже забудет о случившемся! Но у меня теперь нет дома, а у некоторых моих соседей жизнь! И я не дам никому об этом забыть!", - пишет Анна Прус.
Никакой помощи от власти семья пока не получила.
"А главное из местных властей к нам кто-то обратился и предложил помощь! Разбили дом эти тв*ри, ну крепитесь сами, как говорится! Я и вы, мои друзья не должны молчать! Вы же понимаете, что это могло произойти с каждым домом!", - обратилась к украинцам пострадавшая жительница Запорожья.
Кстати, украинка провела 5 часов под завалами и показала своего Героя после спасения: "Прошу Бога...".
Также сообщалось, что вражеская ракета разрушила дом известного артиста, жена обратилась к украинцам: "Верю, что..." .
Кроме того, Politeka.net ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.