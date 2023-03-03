В третий раз российская армия ударила именно в этот район. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы

Запорожская фотограф после ракетного удара чудом осталась живой. Местная жительница Анна Прус вместе с мужем и пятилетней дочерью спала в комнате, после первого взрыва семья побежала в коридор - именно благодаря этому им удалось спастись.

Однако семья осталась без жилья.

"Прошли сутки! И сегодня половина уже забудет о случившемся! Но у меня теперь нет дома, а у некоторых моих соседей жизнь! И я не дам никому об этом забыть!", - пишет Анна Прус.

Никакой помощи от власти семья пока не получила.

"А главное из местных властей к нам кто-то обратился и предложил помощь! Разбили дом эти тв*ри, ну крепитесь сами, как говорится! Я и вы, мои друзья не должны молчать! Вы же понимаете, что это могло произойти с каждым домом!", - обратилась к украинцам пострадавшая жительница Запорожья.

Кстати, украинка провела 5 часов под завалами и показала своего Героя после спасения: "Прошу Бога...".

Также сообщалось, что вражеская ракета разрушила дом известного артиста, жена обратилась к украинцам: "Верю, что..." .

Кроме того, Politeka.net ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.