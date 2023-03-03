Волонтер из Ровенской области Владимир Бричка организовал поездку на деоккупированные территории.
Об этом сообщили в Рокитновском поселковом совете.
Вместе с ним на Юг Украины прибыло 110 трудолюбивых людей. Они отстраивали полностью разрушенное село Александровка Херсонской области. Только через неделю удалось отремонтировать 29 домов.
Кроме того, волонтер собрал для местных жителей 4 фуры дров, которые уже довезли до места своего назначения.
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"Местные жители чрезвычайно поражены такой поддержкой и помощью! Мы неравнодушны и сплочены – потому что единственные! Вместе обязательно победим!", – говорится в сообщении.
Отметим, что украинцам не будут выплачивать деньги за разрушенное жилье из-за боевых действий.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Апартаменты смогут претендовать на жилищный сертификат или оплату ремонтных работ.
Напомним, певец Иво Бобул пожалел о своих словах по поводу меркантильности женщин.
Также сообщалось, что Потап опозорился с новой песней.
Кроме того, Politeka.net писала, что Дантес уехал к военным на Донбассе и оказался под обстрелами.