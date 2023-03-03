Волонтер из Ровенской области Владимир Бричка организовал поездку на деоккупированные территории.

Об этом сообщили в Рокитновском поселковом совете.

Вместе с ним на Юг Украины прибыло 110 трудолюбивых людей. Они отстраивали полностью разрушенное село Александровка Херсонской области. Только через неделю удалось отремонтировать 29 домов.

Кроме того, волонтер собрал для местных жителей 4 фуры дров, которые уже довезли до места своего назначения.

"Местные жители чрезвычайно поражены такой поддержкой и помощью! Мы неравнодушны и сплочены – потому что единственные! Вместе обязательно победим!", – говорится в сообщении.

Отметим, что украинцам не будут выплачивать деньги за разрушенное жилье из-за боевых действий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Апартаменты смогут претендовать на жилищный сертификат или оплату ремонтных работ.

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