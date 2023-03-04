В Днепре 13-летнего школьника спасатели наградили за то, что помогал полиции и волонтерам после ракетного удара по многоэтажке на жилмассиве Победа.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

"В тот день я поехал на велосипеде кататься, и когда я возвращался домой, был в 500 метрах от разрушенного дома, и при мне в дом попала ракета. Люди кричали, особенно поразило то, что очень сильно кричали под завалами, это было очень страшно", – вспоминает школьник Тимофей Потеряйло.

Тимофей бросился в дом, помогал полицейским не пускать людей к месту прилета и запрещал фотографировать. В этот момент парню пыталась дозвониться мама.

"Связи не было, у нас когда сирена, обычно исчезает связь. Два часа я не знала, где она. Потом я поняла, что она где-то там", – говорит мама Тимофея Александра Потеряйло.

В то время на место происшествия прибыли первые машины спасателей.

"Ко мне приходит женщина в слезах, что у нее сын жил на втором этаже, я передал эту информацию пожарным, потом был мужчина, у него все лицо в крови, я подошел, отвел его к медицинской помощи", – вспоминает мальчик.

Когда приехали волонтеры, Тимофей стал вместе с ними разгружать еду и воду. На следующий день юноша уже готовил для травмированных, полицейских и спасателей.

Парень вместе с мамой приходил на место трагедии три дня подряд, пока шла поисково-спасательная операция.

"Вместе с другими волонтерами подносил чай, показывал дорогу волонтерам, куда пройти, одному мужчине стало плохо, он подскочил в полицию, скорая забрала этого мужчину", – рассказал начальник управления персоналом ГУ ГСЧС в области.

Сейчас после пережитого Тимофей думает над тем, чтобы в будущем стать спасателем.

Напомним, в ночь на 2 марта в городе Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.

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