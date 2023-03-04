Украинцы просят Президента Украины присвоить звание Героя Украины (посмертно) Юрию Мизунскому.

Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.

"Обращение (Петиция) о присвоении (посмертно) Героя Украины, уроженца города Львова Мизунского Юрия Николаевича 29.04.1999 г.рождения, погибшего в г. Бахмут 28.11.2022г.

В начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Героически защищал и оборонял территориальную целостность государства, спас собратьев при выполнении боевых задач на донецком направлении.

Прошение к Администрации Президента Украины и Президента Украины рассмотреть петицию и присвоить звание", - говорится в сообщении петиции.

Отметим, что Юрий вступил в ряды территориальной обороны 24 февраля с начала полномасштабного вторжения. У погибшего остались мама София, отец Николай и старший брат Василий.

В настоящее время петиция набрала почти 23000 подписей из 25000 необходимых. Сбор подписей будет продолжаться еще 4 дня.

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