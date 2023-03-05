Астрологи сообщают, что трем знакам Зодиака март приготовил испытания, об этом сообщает "Апостороф".

Рак

Вам будет казаться, что весь мир настроен против вас, но не стоит поддаваться эмоциям. Ракам нужно проявить выдержку и самообладание, тогда получится вернуть себе контроль над событиями. Девиз месяца терпение, ведь именно оно потребуется как в деловой, так и в личной сфере.

Стрелец

Многое будет раздражать этого знака Зодиака и казаться неудовлетворительным. Стрельцам это будет мешать радоваться жизни. Также не исключены проблемы и в отношениях с близкими.

Водолей

Для Водолея март станет месяцем борьбы самим собой. Этот знак Зодиака окажется во власти противоречий и будет крайне трудно обрести душевный мир. Такое состояние будет отражаться на всех делах представителей знака.

Для остальных же знаков Зодиака астрологи обещают вполне удачное начало весны.

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Кроме того, сообщалось, что три знака Зодиака озолотятся уже в марте: для кого судьба готовит хорошие новости.

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