В Минкульте подали на утверждение правительству более жесткий порядок получения разрешений на выезд за границу мужчин.

После скандала, связанного с украинским комиком Андреем Щегелем, в Минкульте предложили ужесточить меры по выезду мужчин за границу, сообщается в Telegram МКИП.

"МКИП способствует выездам различных художников, создателей, артистов, музыкантов, журналистов и т.д., которые сознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте усложняется", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас МКИП подготовлен и представлен на утверждение КМУ более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

Также добавили, что ситуация с нарушением права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в интервью Роману Скрипину Щегель Щегель признался, что сейчас находится в Турции и согласился с тем, что сбежал из страны

«Как крыса», – охарактеризовал свой поступок Щегель.

Щегель добавил, что нашел способ пересечь границу Украины и «и пожить в комфортной психологической обстановке».

Также комик подчеркнул, что таким образом он реализует свое право на классную жизнь.

Напомним, певец Иво Бобул пожалел о своих словах по поводу меркантильности женщин.

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