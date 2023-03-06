Через год после российских обстрелов черниговская школа №20 смогла возобновить свою работу.

Об этом сообщила директор школы Наталья Малец.

Именно 6 марта 2022 года учебное заведение потерпело разрушения, ведь было прямое попадание в здание.

"Школа очень сильно пострадала. Было выбито более 50% окон, дверей наружных-внутренних. Изрублены стены, выведена из строя система отопления. Потому что были пробиты осколками трубы отопления. Очень большие повреждения получила крыша над спортивным залом, потому что это было прямое попадание в крышу".

6 марта школа возобновила образовательный процесс в очном формате для учащихся 1-4 классов. До этого дети учились в соседних школах.

"Были заменены все окна, которые выбиты. Окна-двери. И отремонтирована крыша над спортивным залом – это капитальный ремонт, потому что полностью замена и плит перекрытия и рубироидное-монолитное покрытие. Заменена крыша и над основным зданием, потому что очень много осколков порубило шифер ".

На ремонт школы №20 были выделены средства из городского бюджета и привлечены благотворители. Выполнили работы на сумму около 10 миллионов гривен. Далее в школу на очное обучение планируют частично вернуть и детей среднего и старшего звена.

"У нас первый этаж готов. Столовая у нас в идеальном состоянии. Мы планируем после весенних каникул, возможно, раньше, но это все очень трудно организовать параллельно с образовательным процессом совмещать ремонты, которые так необходимы."

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