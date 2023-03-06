Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, Владиславу всего 12 лет.
Мальчик жил в Полтавской области в городе Горишние Плавни. Перед Новым Годом, 24 декабря, ребенок вместе с мамой уехал из города в неизвестном направлении. С тех пор от женщины и ее сына не было никаких известий.
На вид ребенку 12 лет, цвет волос – темный, глаза – карие, рост – 140 см.
У ребенка есть особенная примета – Владислав хромает на правую ножку.
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Украинцев просят, если кто видел Владислава Овчаренко или знает, где он может находиться, набирать с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия».
Или писать в чат бот «Службы розыска детей».
Тем временем стало известно, что девочку, которую похитили коллаборанты, наконец удалось вернуть домой.
Еще в октябре на оккупированном правобережье Херсонщины коллаборанты похитили восьмилетнюю девочку.
Дальнейшая судьба ребенка оставалась неизвестной. Почти три месяца мама не знала, где ее дочь.
И вот 31 декабря появилась информация, что ребенок находится на территории оккупированного Крыма. Дальше начался сложный и длительный процесс возвращения ребенка домой.
И вот ребенок наконец вернулся домой и с ним все хорошо.
Напомним, оборвалась жизнь очень храброй украинки.
Также сообщалось, что из квартиры-свалки спасли новорожденную девочку.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы наконец-то решили, будет ли 8 Марта выходным.