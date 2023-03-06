В Украине разыскивают Владислава Овчаренко, уехавшего вместе с мамой в неизвестном направлении.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, Владиславу всего 12 лет.

Мальчик жил в Полтавской области в городе Горишние Плавни. Перед Новым Годом, 24 декабря, ребенок вместе с мамой уехал из города в неизвестном направлении. С тех пор от женщины и ее сына не было никаких известий.

На вид ребенку 12 лет, цвет волос – темный, глаза – карие, рост – 140 см.

У ребенка есть особенная примета – Владислав хромает на правую ножку.

Украинцев просят, если кто видел Владислава Овчаренко или знает, где он может находиться, набирать с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия».

Или писать в чат бот «Службы розыска детей».

Тем временем стало известно, что девочку, которую похитили коллаборанты, наконец удалось вернуть домой.

Еще в октябре на оккупированном правобережье Херсонщины коллаборанты похитили восьмилетнюю девочку.

Дальнейшая судьба ребенка оставалась неизвестной. Почти три месяца мама не знала, где ее дочь.

И вот 31 декабря появилась информация, что ребенок находится на территории оккупированного Крыма. Дальше начался сложный и длительный процесс возвращения ребенка домой.

И вот ребенок наконец вернулся домой и с ним все хорошо.

Напомним, оборвалась жизнь очень храброй украинки.

Также сообщалось, что из квартиры-свалки спасли новорожденную девочку.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы наконец-то решили, будет ли 8 Марта выходным.