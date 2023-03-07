В завезенной в Украину из Литвы партии морепродуктов обнаружили превышение допустимого уровня опасного канцерогена кадмия. Об опасном товаре на украинском рынке морепродуктов сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области со ссылкой на систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

В ведомстве отметили, что уровень кадмия завышен в замороженном миксе морепродуктов. Производителем этого товара значится китайская компания Zejiang. LTD, однако экспортирует эти морепродукты в Украину Литовская Республика.

Госпродпотребслужба обратилась к операторам рынка с требованием изъять опасные морепродукты из оборота в украинских торговых сетях.

"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращайтесь в территориальные управления", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что кадмий – это опасный канцероген, который вредит здоровью людей. Пары кадмия и многие его соединения токсичны для человеческого организма. Симптомы острого отравления кадмием – рвота и судороги. А хроническое воздействие кадмия может привести к остеомаляции, нарушению минерализации костей, сопровождающемуся переломами и деформацией костей. Кроме того, избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.

Напомним, Срочную службу хотят отменить, что придумали вместо: "Человек учится на кого хочет, но...".

Как сообщала Politeka, Катастрофические потери и конфликт Зеленского с Залужным: украинцев предупредили о фейк-атаке россиян из-за Бахмута.

Также Politeka писала, что Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту.