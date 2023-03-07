В завезенной в Украину из Литвы партии морепродуктов обнаружили превышение допустимого уровня опасного канцерогена кадмия. Об опасном товаре на украинском рынке морепродуктов сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области со ссылкой на систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).
В ведомстве отметили, что уровень кадмия завышен в замороженном миксе морепродуктов. Производителем этого товара значится китайская компания Zejiang. LTD, однако экспортирует эти морепродукты в Украину Литовская Республика.
Госпродпотребслужба обратилась к операторам рынка с требованием изъять опасные морепродукты из оборота в украинских торговых сетях.
"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращайтесь в территориальные управления", - подчеркнули в ведомстве.
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Отметим, что кадмий – это опасный канцероген, который вредит здоровью людей. Пары кадмия и многие его соединения токсичны для человеческого организма. Симптомы острого отравления кадмием – рвота и судороги. А хроническое воздействие кадмия может привести к остеомаляции, нарушению минерализации костей, сопровождающемуся переломами и деформацией костей. Кроме того, избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.
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