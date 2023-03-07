Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, Ярославу всего 5 лет.

Ребенок исчез 25 сентября 2022 года при трагических обстоятельствах.

В этот страшный день на автодороге между пгт Купянск-Узловой и с. Куриловка была расстреляна колонна гражданских. Папа и мама Ярослава погибли на месте.

Малыша спас его крестный. Об этом рассказал дедушка мальчика Сергей, который сейчас и пытается найти своего внука.

По словам мужчины, Ярослав с родителями встретил войну в Харькове, и поскольку в первые дни полномасштабного вторжения ситуация там была неспокойной, семья сразу решила эвакуироваться.

Спасаясь от российских захватчиков, семья попала в оккупацию. Уехать возможности не было.

Купянский район Харьковщины был оккупирован почти с начала войны, так что около семи месяцев пан Сергей не мог связаться с родными. Но верил, что с ними все хорошо.

Об освобождении Купянска он узнал из новостей, а вот Купянск-Узловой, где и находился Ярослав с родителями, еще некоторое время оставался под оккупацией.

Известно, что ситуация в поселке была очень напряженной и в какой-то момент там организовали эвакуационную колонну для гражданских. Семья Майгур воспользовалась случаем и попыталась уехать, но на трассе между Купянск-Узловой и поселком Куриловка машины гражданских обстреляли.

«Выяснилось, что в этой колонне ехала моя дочь с семьей. Надеялся, что это не они, но это были они в этой колонне», - рассказывает Сергей.

Женщина и ее муж погибли, а вот пятилетний Ярослав выжил. Выжил и крестный мальчик, также ехавший в этой колонне. Именно он спас ребенка и якобы сумел вместе с Ярославом добраться до Луганска, где некоторое время провел в больнице. А потом неизвестно как выехал в Россию, в Белгородскую область.

По словам дедушки, в ноябре они вышли на связь, а затем снова исчезли. Где сейчас находится мужчина со спасенным ребенком друзей – точно неизвестно. Вполне возможно, что Ярослав до сих пор находится на неподконтрольной Украине территории. Но где именно – никто не знает.

Всех, кто хоть что-нибудь знает о мальчике просят сообщить в «Службу розыска детей Магнолия» на короткий номер – 116000. Звонки на горячую линию бесплатны.

Ярослав Майгур худощавый, выглядит на пять-шесть лет, у него короткие светлые волосы и голубые глаза.

Добавим, в результате расстрела автоколонны с гражданскими под Купянском погибли 25 человек.

Напомним, мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.

Также сообщалось, что из квартиры-свалки спасли новорожденную девочку.

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