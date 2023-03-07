Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Facebook украинская актриса театра и кино, народная артистка УССР Ада Роговцева призналась, что не устает молиться.

«Так болит тот фронт, столько родных людей на том фронте. Не прекращаю молитвы ни на мгновение. Год назад было страшно, но не было уныния. А сейчас накрывает время от времени, потому что невыносимо! Боже! Дай силы и защиты каждому бойцу!», – написала Роговцева.

Опубликовав свое фото, на котором она с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Ада Николаевна также обратилась к нему:

«Вы удержали Украину, Валерий Федорович! Вы ее освободите!».

На сообщение актрисы отреагировало большое количество пользователей соцсетей. В комментариях украинцы пишут, что тоже молятся за каждого украинского воина, а также высказывают комплименты Роговцевой.

«Божьего благословения, Вам! Низкий поклон!»,

«Люблю Вас, горжусь Вами! Вы тоже воин на своем фронте! Боже милосердный сохрани каждого воина земли Украинской!»,

«Ада Николаевна, Вы непревзойденна! Здоровья и Божьей защиты Вам и господину Залужному! Действительно НАШ генерал! Слава Богу! Слава Украине! Слава ВСУ!»,

«Два человека Легенды, спасибо вам за Украину, спасибо ВСУ!»,

«Молитва – великая сила», - пишут растроганные украинцы.

Напомним, ранее Валерий Залужный принял решение по Бахмуту.

Также сообщалось, что в Сети появились фото из личного архива Залужного, на которых генерала можно увидеть еще совсем юным.

Кроме того, Politeka.net писала, что родные узнали Героя, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине».