Для участников боевых действий (УБД) и членов их семей в украинском законодательстве предусмотрено ряд льгот. Основной закон, который это регулирует – это ВСУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", 12 статья которого отвечает за льготы. Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
Так, в Украине участникам боевых действий среди прочего предоставляют льготы на жилье, льготы на оплату коммунальных услуг, пользование жильем и другое.
Льготы для УБД по жилищным вопросам:
75% скидка на оплату за пользование жильем;
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75% скидка на оплату за пользование коммунальными услугами;
первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир;
лиц, получивших ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях) обеспечивают жилой площадью на 2 года после становления на квартирный учет;
УБД может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства;
первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.
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