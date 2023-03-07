Украинский защитник эвакуировал из Бахмута своего 7-летнего друга.

Как сообщает "ШоТам", Петр с позывным "Стоун" обходил Бахмут в поисках людей, нуждающихся в помощи.

Когда он вошел в очередной дом, в который попала ракета, то увидел маленького Стасика.

«Он говорит: "Пойдем, я вам кое-что покажу". Именно перед этим через несколько часов попал боеприпас прямо в дом, и квартира выгорела, пробила другие квартиры», — рассказал военнослужащий ВСУ.

Боец ВСУ понял, что не может оставить семью Стаса в таких условиях. и уже на следующий день вернулся и уговорил семью уехать из Бахмута.

Также он рассказал, что эвакуироваться было крайне опасно, потому что русская армия подошла вплотную к городу.

Боец ВСУ спланировал уникальную операцию с привлечением танков, снайперов и аэроразведки и вывез мальчика и его семью.

Военный крестил мальчика, и снова вернулся к боевым задачам.

Известно, что Стас очень переживает за крестного, пока он защищает его родной Бахмут.

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