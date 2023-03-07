В Офисе президента Украины сообщили, что в результате обмена пленными удалось вернуть домой 130 наших защитников.

"126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГОСТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - говорится в сообщении.

"Невероятные чувства, когда наши – дома", – пишут в ОП.

В результате прошлого обмена домой вернулись 100 военных и один гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк.

Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпоста возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким.

Первый в этом году обмен пленными состоялся 8 января. Тогда из плена вернулись 50 наших воинов, среди которых 33 офицера и 17 представителей рядового и сержантского состава.

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