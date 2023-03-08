Человек был вынужден расстаться со своим верным другом, чтобы отправиться на фронт.

Печальную историю рассказали в киевском паблике DTP.Keiv.ua.

Согласно сообщению, военный, вернувшийся из зоны боевых действий, разыскивает свою собаку Муху.

Пса он оставлял на знакомых, но «те за ним не ухаживали». Собачку часто видели на рынке Теремки, где она искала и просила еду.

«Возможно, кто-то знает о Мухе. Наберите пожалуйста срочно!», - умоляет хозяин Мухи.

Эта история всколыхнула пользователей соцсетей. Люди надеются, что у нее будет хороший конец:

«Хозяин не на курорте был, и сейчас, как только вернулся ищет свою собаку, а второе – может знакомые ему врали, что с собакеном все хорошо, а в третьих – пусть это будет на совести знакомых. Главное, чтобы собакен нашелся!»,

«Знакомые, на которых оставили собаку — вы ваще там, как, нормально живете?»,

«Вы когда-нибудь искали для животного передержку или новый дом? На это месяцы, а иногда и годы тратятся. А в начале войны никто не брал животных, а наоборот, своих питомцев выбрасывали, спасая свои задницы. У человека не было времени искать ответственных людей, отдал тому, кто согласился взять».

Добавим, что ранее стала известна судьба собаки из Херсона по имени Блэк.

Семья, в которой он жил, давно эвакуировалась, оставив четвероногого на соседей. Но и они покинули город, когда была разрушена крыша над головой.

«Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела русскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел», - рассказывали нашедшие его правоохранители.

Полицейские забрали собаку к себе, четырехлапого друга назвали Блэком. А недавно хозяева узнали, что Блэк оказался у полицейских, приехали за ним и забрали с собой.

Напомним, стали известны подробности трагической гибели легендарного Героя Украины.

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