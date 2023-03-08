Мария Степановна встретила войну в своем доме в небольшом селе Еньково на Черниговщине.
Как говорится в сюжете ICTV , на весь хутор здесь всего до десятка жителей. Тогда еще в феврале пенсионерка и не догадывалась, что ее дом станет пунктом несокрушимости.
После подрыва рашистами моста через Десну до Чернигова остался условно безопасный путь. Дом Марии стал форпостом, где все волонтеры могли остановиться, отдохнуть и получить помощь.
Но 30 марта стало черной датой – перед днем отступления россиян с Черниговщины рядом с избушкой Марии Степановны остановилась очередная колонна волонтеров, которые везли гуманитарку и горючее в областной центр и вдруг рядом с автомобилями начали падать российские мины:
"Постучали в калитку и говорят "Откройте!". Я смотрю - столб огня и спрашиваю "Что горит? – Наши автобусы».
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Пенсионерка бросилась на помощь. Одного тяжелораненого волонтера сразу погрузили в уцелевшую машину и эвакуировали. Еще двоих она забрала в дом.
"Я говорю: "Идем в дом. Кровь можно вытереть, главное, чтобы вы живы остались", - рассказывает Мария.
К сожалению, не обошлось без жертв – трое волонтеров при обстреле погибли.
Спасенные волонтеры еще не раз будут готовить у женщины. На память Мария до сих пор оставляет у себя их иссеченную обломками одежду.
Мария Ковальчук стала настоящей спасительницей волонтеров и эвакуированных людей. Хотя сама бабушка себя героиней не считает.
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