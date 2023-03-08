Сергей Самойлов пропал без вести еще, когда ему было 15 лет.

Теперь ему 16, а с момента его исчезновения прошел целый год.

Но родители не теряют надежду и верят, что их сын найдется, пишет Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей.

Сергей Самойлов жил в Мариуполе и там встретил войну. Известно, что первые две недели оставался в городе, а в начале марта попытался скрыться в более спокойном месте.

«Нигде его нет! Мы его ищем, никакой весточки нету. Я его жду. Надеюсь, что он вернется», – плачет мама парня.

По словам женщины, сын ушел с компьютером. Они надеялись разыскать его с помощью IP-адреса, но компьютер так и не включали.

Ситация в Мариуполе была неспокойной с первого дня полномасштабного вторжения и стремительно ухудшалась. От бомбежек семья пряталась в подвале, но обстрелы были далеко не единственной проблемой жителей Мариуполя.

«Интернета, света, воды не было. Мы пили воду техническую, из колодца технического. Затем отравилась вся семья. Он не пить не мог. И есть нам, честно говоря… совсем тяжело было. Магазины были все разграблены, никакого подвоза не было. Мы просто сидели и есть хотели», – рассказывает мама пропавшего парня.

Несмотря на все ужасы, 15-летнего Сергея беспокоило еще и отсутствие Интернета. Именно поэтому парень хотел уехать из Мариуполя.

«Он очень увлекался компьютерами. Программы изучал, пытался разрабатывать их, создавал сервера. Именно поэтому он ушел из дома, потому что дома не было ни связи, ни Интернета. С едой, водой проблемы. Он собирался идти в направлении Покровска», – рассказал отец Сергея.

Парень хотел поехать к маминому знакомому в Покровск – это также Донецкая область, примерно в 200 км от Мариуполя, и семья парня не решалась покидать дом.

Поэтому Сергей ушел своими силами.

«Это произошло шестого марта. В четыре часа вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. И если честно, нам уже тогда совсем не было, что есть и пить. Очень страшно было. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевается. Я думала, что он походит вокруг дома и вернется. И Сережка уже вышел из дома и когда уже ушел, я уже поняла, что мы с бабушкой натворили. Не удержали его», – плачет мама.

Пока известно только одно – до Покровска Сергей так и не добрался. Домой парень тоже не вернулся и где он сейчас никто не знает. Мама Сергея до сих пор живет в Мариуполе и не теряет надежды найти своего сына, и делает для этого все возможное. В частности, несмотря на напряженную ситуацию в городе, женщина нашла связь, чтобы позвонить по телефону в «Службу розыска детей».

Мама искала сына даже на территории «ДНР», сдавала кровь на ДНК – там его не нашли, в больницах он не появлялся.

Тем временем отец Сергея, который уже давно проживает отдельно и сейчас находится на подконтрольной Украине территории, делает все возможное со своей стороны, чтобы найти сына.

Не исключено, что парня вывезли на территорию россии. Но может быть и такое, что он до сих пор находится на территории Донбасса.

Сергей Самойлов выглядит на свои 16 лет, у него короткие русые волосы и темные глаза.

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