Синоптики дали прогноз на ближайшие дни, спасатели предупредили о погодной опасности, которая может поджидать украинцев.

Погода в Украине 9 и 10 марта потрепает нервы украинцам - ожидаются метеорологичные опасные явления. В частности, в эти дни действует предупреждение о снеголавинной опасности и подъеме уровня воды в реках. Об этом украинцев предупредили спасатели "ДСНС" на своем официальном сайте.

Так, спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах. Туристам советуют воздержаться от походов в горы. Также 9 марта 2023 в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Также в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками 9 – 10 марта на реках Ивано-Франковской области ожидаются подъемы уровней воды. Ко всему прочему,прогнозируют повышение на 0,2 – 0,7 м над уровнями 8 марта по состоянию на 08:00 (без негативных последствий).

Стоит также отметить, что завтра 9 марта будет облачно с прояснениями. Кроме того:

в западных областях умеренный дождь, ночью с мокрым снегом;

ночью местами в центральных и восточных областях;

днем в северных областях небольшой дождь;

на остальной территории без существенных осадков.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

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