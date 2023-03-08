Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать один из банков.

Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба НБУ.

Такое решение регулятор принял ввиду предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка от 8 марта 2023 года.

Нацбанк решил отнести «Банк Форвард» находящегося под украинскими санкциями российского бизнесмена к категории неплатежеспособных.

В НБУ объяснили, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Основанием также стало дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер по его улучшению.

Вкладчики «Банка Форвард» получат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1,5 млрд грн.

Напомним, ранее фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию известного в Украине банка.

"С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной", - подчеркнули в Фонде.

Также сообщалось, что Сбербанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Ранее стало известно, что НБУ закрыл еще один известный банк – что будет с деньгами и счетами украинцев.