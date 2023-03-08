Военный ВСУ Валерий после ранения в сердце, тяжелого осколочного ранения головы, двух операций, проведенных нейрохирургами, очнулся.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

"Валерий - кадровый военный, они жили в Винницкой области. Его выживание стало чудом.

После получения 27 февраля ранение пришел в сознание. Первые, кого он увидел, это уставшие лица врачей и счастливая жена с 1,5-месячным ребенком.

Она шептала, боясь нарушить это хрупкое человеческое счастье встречи. Труднее всего уже позади.

Валерий жив, идет на поправку, а Настя с ребенком ждут его возвращения домой в Винницкую область. Ее заветное "люблю" отразилось в его глазах", - говорится в сообщении Сергея Рыженко.

"Рад за Вас уважаемые коллеги за очередную спасенную жизнь! Полного выздоровления пациенту Герою, Божьей милости этому крошечному ребенку за спасенного отца";

"Безграничная благодарность всем врачам, спасающим наших защитников";

"Тысячи слов "Спасибо" за такие теплые слова, за заботу о каждом солдате, что под вашей опекой! Пусть Бог помогает Вам делать чудеса, поднимать на ноги лучших!";

"Искреннее спасибо и уважение нашим Ангелам в белых халатах!", - комментируют украинцы.

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