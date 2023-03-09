Среди освобожденных из плена защитников есть пастор из "Азовстали", которого семья считала погибшим.

Об этом сообщил в Facebook пастор, капеллан Геннадий Мохненко.

"Сижу рыдаю. Давлюсь слезами благодарения Богу. Обмен пленных. Крайний справа - один из пасторов нашей церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы его считали погибшим", - написал в соцсетях капеллан Мохненко.

Волошин оборонял Мариуполь от русской армии, он был на "Азовстале", где был тяжело ранен. Потом попал в плен и находился в Еленовке.

Детям защитника сообщили, что Анатолий Волошин скончался.

"Сыновья опубликовали некролог. Я тогда рыдал всю ночь, но промолчал, лелея надежду. Надежда оказалась не напрасной", - сообщил Геннадий Мохненко.

"Просто не хватает слов,чтобы выразить благодарность Отцу за Его милость,верность и любовь...Слезы радости и молитвы за скорейшее восстановление!Бог благ!",

"Слава Богу! Слезы наворачивают. Очень рад. Толик, ты- живой. Это Чудо Божье.",

"Наш Бог Великий! Спасибо тебе Господь за Толика !!! Благослови и Укрепи его во всем !",

"Это сильно! Спасибо, что живой"",

"Яка радість отримувати такі новини! Навіть не уявляю радості рідних! Дякую Господу за те що зберіг брата!", - пишут украинцы в комментариях.