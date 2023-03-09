Об этом сообщил в Facebook пастор, капеллан Геннадий Мохненко.
"Сижу рыдаю. Давлюсь слезами благодарения Богу. Обмен пленных. Крайний справа - один из пасторов нашей церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы его считали погибшим", - написал в соцсетях капеллан Мохненко.
Волошин оборонял Мариуполь от русской армии, он был на "Азовстале", где был тяжело ранен. Потом попал в плен и находился в Еленовке.
Детям защитника сообщили, что Анатолий Волошин скончался.
"Сыновья опубликовали некролог. Я тогда рыдал всю ночь, но промолчал, лелея надежду. Надежда оказалась не напрасной", - сообщил Геннадий Мохненко.
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"Просто не хватает слов,чтобы выразить благодарность Отцу за Его милость,верность и любовь...Слезы радости и молитвы за скорейшее восстановление!Бог благ!",
"Слава Богу! Слезы наворачивают. Очень рад. Толик, ты- живой. Это Чудо Божье.",
"Наш Бог Великий! Спасибо тебе Господь за Толика !!! Благослови и Укрепи его во всем !",