Александру Мациевскому было 42 года, в мирное время он был электромонтером в Киеве, после 24 февраля добровольцем пошел в территориальную оборону.

Весной Александр защищал Черниговщину в составе 119-й бригады сил территориальной обороны, а в конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области.

О том, что его подразделение держит позиции у Соледара – военный матери не рассказывал. 29 декабря в последний раз беседовал с мамой, передает "Суспільне".

"Мамочка, береги себя! Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани", - рассказывает мать Героя.

30 декабря 2022 года Александр и четверо его собратьев пошли в стрелковый бой вблизи Соледара, из которого никто не вернулся.

Обстоятельства гибели Александра Мациевского были неизвестны до 6 марта, пока в соцсетях не появилось видео, как оккупанты сняли на телефон расстрел украинского военнослужащего сразу после слов: "Слава Украине".

Александр был снайпером, в том бою он был с автоматом, поведал его командир подразделения. Тело Героя было возвращено в Украину во время обмена. В справке о причине смерти указано, что погиб Александр от ранения огнестрельным оружием.

Напомним, военный, пробывший в плену 10 месяцев, рассказал свою историю: "Выполнилось 45 лет...".

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