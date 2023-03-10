По словам журналиста Юрия Бутусова, это уникальное издание Кобзаря, пишет Politeka.net.

"Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание Кобзаря, осторожно его подняли и заметили, что книга редкая, издание 1917 года", - рассказал Бутусов.

По его словам, воины решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. Владелец книги пока неизвестен.

Примечательно, что уникальная находка была сделана именно в день рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В этом некоторые украине увидели знак:

«Очень круто. Причем если правда, что нашли сегодня, это знак»,

«Такие совпадения никогда не бывают случайными. Аж мурашки пробежали...», «Как символично! Победа уже скоро!»,

«Это просто фантастическая история!»,

«Бог и Шевченко помогают», «Очень символическая история»,

«Кобзарь – это сила! Знак сверху! Украина победит!», «Это знак от Тараса Григорьевича».

Также украинцы надеются, что хозяевам книги удалось выжить:

«Такая книга обычно – семейная реликвия. Хорошо бы, если бы нашелся настоящий хозяин, который вернул бы эту книгу себе. Учитывая особенность того, как и в какой день эта книга попала в руки наших воинов, я бы не удивился, если бы хозяин нашелся и рассказал бы интересную историю этой книги...»,

«В Бахмуте много людей, для которых независимость Украины является большой ценностью».

Напомним, оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут, атаки не прекращаются.

Также сообщалось о смелой бабушке, поразившей украинцев.

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