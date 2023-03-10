11 марта в Днепре прощаются с спикером спасателей Евгенией Дудкой. Траурная церемония проходит в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, передает "Суспільне".

Проститься с девушкой пришли родные, друзья, коллеги и горожане.

Евгения умерла 7 марта 2023 года после 11 месяцев борьбы за жизнь. В апреле 2022 года она получила тяжелое ранение во время повторного ракетного удара по аэропорту Днепра, когда фиксировала последствия предыдущей атаки.

Девушка перенесла более 11 операций и лечилась в Германии, в феврале 2023 вернулась в Украину.

Ранее сообщалось, что вчера, 9 марта, в Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне.

В результате ракетной атаки произошел пожар, который уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Над Днепропетровщиной в ту ночь силы ПВО воздушного командования "Восток" сбили семь вражеских ракет.

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.

В Днепропетровской области один человек погиб и еще двое ранены из-за массированной ракетной атаки россиян.

Напомним, новая массированная ракетная атака по Украине началась в ночь на 9 марта.

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