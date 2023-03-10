Руководство управления образования Шевченковской районной администрации города Киева подозревается в присвоении более чем одного миллиона гривен бюджетных средств, о чем сообщает 368.mediа.

Подозреваемыми являются начальник управления образования, начальник отдела общего среднего и внешкольного образования и начальник отдела дошкольного образования.

Как стало известно, в рамках подготовки к новому учебному году 2022-2023 возникла необходимость в кратчайшие сроки обеспечить мебелью для сидения укрытия учреждений образования района.

Начальник управления образования, стремясь присвоить бюджетные средства, привлекла к уголовной схеме физическое лицо-предпринимателя, начальника отдела общего среднего и внешкольного образования и начальника отдела дошкольного образования. Чтобы придать своим действиям законный вид, участники заговора должны были найти в интернете предложения с завышенными ценами на товары, подлежащие закупке.

Чиновники умышленно не предприняли мер по запросу ценовых предложений у возможных поставщиков, стремясь заключить договор с контролируемым физическим лицом-предпринимателем.

Затем, 16 августа 2022 года они заключили договор на приобретение:

2286 лавок для укрытия с мягким сиденьем на металлическом каркасе стоимостью 3,086 млн гривен,

321 детскую лавку для укрытия стоимостью 328 тыс. гривен,

321 безкаркасный пуф стоимостью 353 тыс. гривен.

Расследованием установлено, что металлические каркасы для укрытия физическое лицо-предприниматель Москалец Юлия Юрьевна приобрела у другого частного предпринимателя за 1,53 млн гривен.

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