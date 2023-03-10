Руководство управления образования Шевченковской районной администрации города Киева подозревается в присвоении более чем одного миллиона гривен бюджетных средств, о чем сообщает 368.mediа.
Подозреваемыми являются начальник управления образования, начальник отдела общего среднего и внешкольного образования и начальник отдела дошкольного образования.
Как стало известно, в рамках подготовки к новому учебному году 2022-2023 возникла необходимость в кратчайшие сроки обеспечить мебелью для сидения укрытия учреждений образования района.
Начальник управления образования, стремясь присвоить бюджетные средства, привлекла к уголовной схеме физическое лицо-предпринимателя, начальника отдела общего среднего и внешкольного образования и начальника отдела дошкольного образования. Чтобы придать своим действиям законный вид, участники заговора должны были найти в интернете предложения с завышенными ценами на товары, подлежащие закупке.
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Чиновники умышленно не предприняли мер по запросу ценовых предложений у возможных поставщиков, стремясь заключить договор с контролируемым физическим лицом-предпринимателем.
Затем, 16 августа 2022 года они заключили договор на приобретение:
- 2286 лавок для укрытия с мягким сиденьем на металлическом каркасе стоимостью 3,086 млн гривен,
- 321 детскую лавку для укрытия стоимостью 328 тыс. гривен,
- 321 безкаркасный пуф стоимостью 353 тыс. гривен.
Расследованием установлено, что металлические каркасы для укрытия физическое лицо-предприниматель Москалец Юлия Юрьевна приобрела у другого частного предпринимателя за 1,53 млн гривен.
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