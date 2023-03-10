Они планировали жениться в ближайшее время, но оказались на грани жизни и смерти.

Историю влюбленных рассказал врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, пишет Politeka.net.

В тот страшный день, 3 марта, рядом со Станиславом и его любимой Еленой разорвался снаряд – пара попала под минометный обстрел.

«У Станислава оторвало руку, тяжелое ранение живота. Елена тащила любимого из-под обстрела. Получила ранение ноги и обломок в шее», – рассказал врач.

Обоих отправили в больницу им. Мечникова. На момент госпитализации состояние Станислава было крайне тяжелым – мужчина находился в коме, дышал с помощью аппарата.

«Опытный хирург Константин Кравченко провел две операции, спасая жизнь. Елене хирурги достали обломки из шеи и ноги, она быстро идет на выздоровление, но еще на коляске. Станислав остается в реанимации, очень слаб», - рассказал врач о спасении влюбленных.

Рыженко говорит, что они держат друг друга за руки, могут разговаривать бесконечно и любить так, как никто не может.

«Их будущее и судьбу спасли простые врачи Мечникова. Улыбаются, мечтают о доме и страстной любви», - рассказал врач.

Украинцы желают Станиславу и Елене скорейшего выздоровления и благодарят врачей за спасение жизней:

«Быстрого выздоровления нашим воинам и крепкого здоровья. Низкий поклон и молитвы за врачей, которые ценой неимоверных усилий, времени и профессионализма вытаскивают с того света столько наших людей»,

«Дай Бог им здоровья и счастья! И врачам также крепкого здоровья и огромная благодарность»

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