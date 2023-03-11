9 марта скончался знаменитый оперный певец, корифей Днепропетровского академического театра оперы и балета, народный артист Украины Эдуард Сребницкий. Об этом сообщили на официальной странице театра в Facebook.

Эдуард Сребницкий проработал в театре почти 45 лет и был одним из основателей Днепропетровской оперы.

"С первого спектакля он был востребован как острохарактерный исполнитель. Уже тогда он отличался не только многообещающими вокальными данными, но и выразительной фактурой, пластикой и артистизмом. Огромная работоспособность, любовь к избранной профессии, волевой характер помогли ему максимально реализовать свои творческие амбиции", — вспоминают коллеги.

На сцене театра певец создал незабываемые образы Германа в «Пиковой даме», Хозе в «Кармен», Калафа в «Турандот», Радамеса в «Аиде», Манрико в «Трубадуре», Герцога в «Риголетто», Альфреда в «Травиате», Отелло в одноименной опере, Полиона в «Норме», Самсона в «Самсоне и Далиле», Пинкертона в «Мадам Баттерфляй», Каварадосе в «Тоске», Канио в «Паяцах», Туридду в «Сельской чести» и др.

"Светлая память и успокоение его душе 🕯️Наши искренние соболезнования родным и близким", — добавили коллеги.

Прощание с Эдуардом Михайловичем Сребницким состоится в субботу, 11 марта, в 13.30 в фойе театра.

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