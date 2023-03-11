Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

На выходных в Украине ухудшится погода. Так, 12 марта в регионах будет дождь, местами с мокрым снегом. Также почти во всех областях будет сильный ветер, потому прогулки лучше отложить. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, а также сообщили в КМДА.

В регионах будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине дождь и мокрый снег; днем в восточной части небольшой дождь, в северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях: ветер преимущественно западный - 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, в юго-восточной части 4-9° тепла; днем 2-7 ° тепла, в восточных областях и на крайнем юге 8-13 ° тепла.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В КМДА украинцев призвали быть осторожными на улице. Нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. А в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении. Кроме того, стоит избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам.

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию.