Местные жители Мелитополя, временно оккупированного, надеются на освобождение от захватчиков.

Как сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров, один пятиклассник отказался петь российский гимн, навязанный школьникам, исполнив гимн Украины.

"Исполнить русскую песню настаивали учительница и оккупационные власти. Дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учащихся исполнять гимн россии. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "ще не вмерла Украина", – сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, родителей мальчика вызвали в школу и в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут освобождения.

Как сообщалось ранее, субботу, 11 марта, российские оккупанты обстреляли украинскую гражданскую инфраструктуру, попали вблизи супермаркета в Херсоне.

В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам настоящий ад.

Также сообщалось, что у Зеленского назвали сроки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о предполагаемом сценарии освобождения Крыма.