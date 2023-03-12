В Украине редкую монету можно продать за десятки тысяч гривен - дело в том, что многие нумизматы хотят их раздобыть.

Монеты в 1 грн украинцы могут продать гораздо дороже стоимости их номинала. Такие монеты, которые можно найти в копилках или получить на сдачу, входят в разные коллекции, а потому нумизматы платят за них большие деньги. На специлизированном сайте "Монеты-ягодки" утверждается, что ее можно продать за тысячи гривен.

1 гривна 1992 года – пробная монета Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без оптовой надписи, точный тираж неизвестен. Найти такую гривну очень сложно, однако ее иногда можно купить на интернет аукционах.

В частности, нумизматы готовы платить за 1-гривневые монеты 1992 года разновидности (1.1ААч) от 10 и до 20 тысяч гривен.

К моменту чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются "неоконченными". На гурте дата разделена тремя точками с обеих сторон.

Плашки для нанесения оптовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон также отделяли три точки.

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.