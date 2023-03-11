11 марта в 14:43 спасателям Бучанского района поступило сообщение о ЧП на железнодорожном вокзале в городе Вишневое. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.
На крыше товарного поезда закрытого типа, который находился на дополнительном пути, двоих подростков 2009 года поразило электрическим током. В результате один из ребят погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок.
Пострадавший госпитализирован. Тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям.
Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать фото на вагонах. И это, к сожалению, стоило одному из них жизни.
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Добавим, в ГСЧС Киевской области также рассказали, что ночью 11 марта возник пожар в Шевченковском районе Киева.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные из ближайших Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии бойцы установили, что произошло возгорание в боксе станции технического обслуживания на площади 50 кв.м с распространением пламени на автомобиль марки BMW и крышу здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Возгорание удалось ликвидировать, обошлось без пострадавших.
Напомним, оккупанты ударили по Киеву ракетой типа "Кинжал".
Также сообщалось об убийстве ребенка мамой – суд принял странное решение.
Кроме того, Politeka.net писала, что мужчину в Киеве расстреляли на улице.