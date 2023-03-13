Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел отметился новым скандальным заявлением в адрес украинской власти и ВТО.

Во время проповеди в одном из храмов Нижней лавры, которыми пока пользуется МП, митрополит, известный как Паша-Мерседес, заявил, что «Апокалипсис начинается с Украины», а украинские власти назвал "внуками вождей революции – гонителей Церкви".

Кроме того, духовенство ПЦУ скандальный иерарх обвинил в "осквернении" Трапезного и Успенского соборов Лавры.

"29 марта мы, монахи из более 200 человек, должны будем оставить в Киево-Печерской лавре свой дом. Внуки революции, вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются главным. Пожалуй… не пожалуй, а точно Апокалипсис начинается с Украины", - заявил разъяренный поп.

Впрочем, митрополит УПЦ МП Павел Лебедь надеется, что изгнать МП из Лавры все же не удастся:

«Мы до последнего будем отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни».

"Братья и сестры, вы не должны оставаться в стороне. Мы выбирали этих депутатов и сегодня мы должны дать ответ: как выбирали, так можем и устранить, как это принято в цивилизованном мире. Поэтому нам придется поднять голос. Мы должны отстоять свою веру, мы не должны посрамить Церковь, пусть даже меня расстреляют...», – подытожил Павел в своей истерической проповеди.

Комментируя заявление Павла, украинцы высказывают уверенность, что МП из Украины нужно было гнать еще много лет назад:

«Гнать их нужно было еще минимум 20 лет назад!», «Паша Мерседес и духовные ценности?», «Московским попам не место в Украине!»,

«Почему он еще рыпается? Он уже наплыл харманов на множество статей. Его фигура и поведение, его действия – являются оскорблением всего, что называется УКРАИНСТВОМ»,

«Что Павлуша не нравится решение народа? Хватит уже наживаться, пора отвечать. Тебе место за решеткой»,

«А не пошел бы он вслед за кораблем».

Напомним, ранее пропутинский патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и комиссару ООН по правам человека на "незаконное изгнание" религиозной общины из Киево-Печерской Лавры.

Добавим, до 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую Лавру.

В Минкульте сообщили, что не продлевают договор аренды с УПЦ МП из-за нарушения условий пользования государственным имуществом. С 11 марта на территории заповедника будут проводить инвентаризацию имущества.

Кроме того, напомним, в центре Киева будет демонтирован "храм-МАФ" УПЦ МП.