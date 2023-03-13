В одной из областей Украины вводится усиленный комендантский час, поэтому всем желающим нужно поспешить уехать.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что с 13 марта в области усиливается комендантский час.

"Срочное обращение! С сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час. С 13 по 17 марта включительно комендантский час продлится с 17.00 до 06.30. Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем - планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации. Сохраняем спокойствие и помогаем Силам обороны уничтожать русню", — заявил глава Херсонской ОВА.

Проскудин объяснил это тем, что на территорию области, вероятно, зашли российские диверсионные группы. Новый комендантский час вводится, чтобы минимизировать риски жертв среди гражданского населения во время проведения контрдиверсионных мероприятий.

Добавим, Херсон и область каждый день находятся под вражескими обстрелами. Так, 11 марта 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли город. В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.

Напомним, ранее стало известно о взрыве на железной дороге – последствия серьезные.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще пригнать на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.