Полицейские разыскивают 8-летнего Даниила Солонара и 6-летнего Ярослава Мирзу, пропавших в Николаевской области.
Как сообщается , сегодня, 13 марта, в отделение полиции № 1 Первомайского районного отдела обратилась жительница с. Агрономия о том, что ее сыновья, Солонарь Даниил и Мирза Ярослав, днем ушли из дома на детскую площадку и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Даниила Солонара: худощавого телосложения, волосы темные.
Был одет в темно-серую куртку со светоотражающими полосами, коричневые сапоги и темно-вишневые брюки.
Приметы Ярослава Мирзы: худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.
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Был одет в жилет темно-синего цвета, черный свитер с желтым, черные рваные джинсы, темные галоши.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение детей, сообщить в отдел полиции № 1 Первомайского районного отдела по адресу: пгт Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или по телефонам: (096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.