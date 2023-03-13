Полицейские разыскивают 8-летнего Даниила Солонара и 6-летнего Ярослава Мирзу, пропавших в Николаевской области.

Как сообщается , сегодня, 13 марта, в отделение полиции № 1 Первомайского районного отдела обратилась жительница с. Агрономия о том, что ее сыновья, Солонарь Даниил и Мирза Ярослав, днем ​​ушли из дома на детскую площадку и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Даниила Солонара: худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет в темно-серую куртку со светоотражающими полосами, коричневые сапоги и темно-вишневые брюки.

Приметы Ярослава Мирзы: худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Был одет в жилет темно-синего цвета, черный свитер с желтым, черные рваные джинсы, темные галоши.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение детей, сообщить в отдел полиции № 1 Первомайского районного отдела по адресу: пгт Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или по телефонам: (096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.