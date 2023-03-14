Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры, об этом заявил ее наместник митрополит Павел.

В своем видеообращении митрополит, которого в народе называют Пашей «Мерседесом» из-за его любви к немецкому автопрому, отметил, что законных оснований для их выселения нет, пишет Politeka.net.

«Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые находятся на стороне человека. Нам угрожали, что с нами расправятся, – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура», – заявил московский поп.

Также митрополит заверил, что они не коллаборанты, а "граждане своего государства".

Добавим, между тем, в УПЦ не исключают, что конфликт вокруг Лавры будет обостряться и дальше.

Так, в разговоре с BBC News Украина один из епископов УПЦ спрогнозировал, что церковники могут уйти из лавры без конфликтов, и такой вариант рассматривается в самой церкви, но с другой стороны, вариант силовое противостояние также может быть.

Это произойдет, если митрополит Онуфрий четко призовет последнего сопротивляться требованиям государства.

Также собеседник журналистов указал, что митрополиту Павлу терять уже нечего, поэтому тот точно попытается "еще побороться".

Как именно это возможно спрогнозировать сейчас сложно. Издание напоминает, что ранее УПЦ и связанные с ней организации могли собрать людей на крестные ходы или протесты. Как это было при приезде в Киев Вселенского патриарха летом 2021 года.

Напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил монастырю УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, будет разорван.

В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

Также напомним, что митрополит Павел сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП из Лавры.

Кроме того, напомним, в центре Киева будет демонтирован "храм-МАФ" УПЦ МП.