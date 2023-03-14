Завтра, 15 марта, в Украине ожидается похолодание.

А именно, как предупреждает известный синоптик Наталья Диденко, в западных областях, пишет Politeka.net.

По ее словам, после +12+18 градусов столбики термометров опустятся до дневных +4+8 градусов.

«Придет атмосферный фронт, пойдет дождь и даже временами с мокрым снегом. Подготовьтесь к непогоде, позаботьтесь об обуви, зонтах, одежде соответствующей и возьмите, на всякий случай, что-то от головной боли и давления», - предупредила Диденко.

На остальной территории Украины в среду, 15 марта, сохранится теплая погода, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +9+13 градусов.

Сильный штормовой ветер несколько ослабнет, но все равно будет порывистым. Поэтому Диденко в шутку посоветовала положить в карман декоративный кирпич.

В Киеве 15 марта будет сухо, ветрено, тепло, температура воздуха прогреется до +12 градусов.

«В дальнейшем похолодание с запада сдвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующего снова потеплеет. В субботу-воскресенье – сухая, в большинстве областей солнечная погода», – рассказала Диденко, добавив, что завтра также ожидаются магнитные бури.

Укргидрометцентр предупредил, что до конца суток 14 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигается ураган.

Также сообщалось, о бунте УПЦ МП из-за выселения из Лавры.