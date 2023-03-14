Предложение выразил и украинский правозащитник и военный Масси Найем на своей странице в Facebook.
"Парковую дорогу можно переименовать в улицу (путь) Дмитрия Коцюбайло. Она идет прямо к Аскольдовой могиле, где Дмитрий похоронен. Что вы думаете? Путь Дмитрия Коцюбайло. И по дороге стоят разные минометы. И флаги Волков Да Винчи", – написал Найем.
Кроме того, на сайте Киевского городского совета появилась петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь Героя Украины, комбата Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи).
"За свободу Украины он отдал ценнейшую – собственную жизнь. Украина должна знать и помнить каждого героя, а Дмитрий был одним из самых ярких и заслуживает распространения памяти по себе и своим делам", – говорится в петиции.
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Мнения украинцев в коменатрях под предложением Найема по переименованию разделились:
"Если эту идею поддерживает Alina Mykhailova, то и Киевсовет поддержит", - написала в комментариях депутат Киевсовета Ксения Семенова, обратившись к невесте погибшего Героя Алине Михайловой, которая ответила, что "Дмитрий похоронен на Аскольдовой, поэтому это было бы очень символично".
"А можно еще ничего не переименовывать, а просто помнить и уважать Героя.
Но на уроках детям рассказывать о нем", - предлагает народный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
"Очень дельное предложение!",
"Любимое место всех киевлян. Это было бы очень хорошо назвать в честь Дмитрия",
"Как по мне , Дмитрия Да Винчи было бы лучше",
"Я как киевлянка против", – пишут украинцы в комментариях.
Ранее сообщалось, что классная руководительница рассказала о Герое Украины Дмитрии Коцюбайле на псевдо "Да Винчи".