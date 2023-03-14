Инцидент произошел на автодороге Киев-Обухов.
Там, как сообщает один из городских пабликов, легковой автомобиль Audi столкнулся со зверем.
ДТП произошло после того, как на дорогу неожиданно выскочил лось. В Сети также появились кадры с места происшествия.
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В полиции рассказали, что в результате столкновения пострадавших и травмированных не было.
Водитель автомобиля Audi отделался легким испугом. Животное также уцелело и самостоятельно покинуло место происшествия.
Добавим, что в это время проходит сезонная миграция лосей.
«Поэтому возможны меры выходы лосей в населенные пункты и выход их на автомобильные дороги. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!», – предупреждают в полиции Киевщины.
Напомним, ранее стали известны подробности убийства в центре Киева.
Также сообщалось о гибели военнослужащего при странных обстоятельствах - мужчина выпрыгнул на трассу из медицинского авто.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном сбое в киевском метрополитене.