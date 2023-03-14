Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
"На часах – 02:30. После канонады обстрелов в городе наконец становится тихо. Жители Бахмута пытаются заснуть, вдруг снова - свист. Дом, где находятся Роман с родителями и бабушкой начинает трясти. Еще через мгновение на голову Роме падает потолок", – говорят врачи.
С травмой головы и правой руки весь в крови Роман чудом выбрался из-под завалов.
Он выбежал из дома в то время как здание начало гореть, к счастью, спаслись и его родные.
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Подростка сначала госпитализировали с минно-взрывной травмой правой кисти, открытым косым переломом двух пальцев с длинной линией излома и дефектами кожи в больницу Краматорска.
Позже перевели в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" во Львове.
"Гипсовую повязку Роми заменили на более удобный ортез. Чтобы залечить дефект поверхности руки, врачи используют искусственные эпидермальные лоскуты. Состояние подростка существенно улучшается", - говорится в сообщении.
Дома Ромы больше нет, однако он с семьей мечтает поскорее вернуться в родной Бахмут.
Напомним, кафиры ударили по жилым домам в центре Краматорска.
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