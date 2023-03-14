Во Львове лечат подростка, которому удалось выбраться из-под обрушенного после обстрела дома.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

"На часах – 02:30. После канонады обстрелов в городе наконец становится тихо. Жители Бахмута пытаются заснуть, вдруг снова - свист. Дом, где находятся Роман с родителями и бабушкой начинает трясти. Еще через мгновение на голову Роме падает потолок", – говорят врачи.

С травмой головы и правой руки весь в крови Роман чудом выбрался из-под завалов.

Он выбежал из дома в то время как здание начало гореть, к счастью, спаслись и его родные.

Подростка сначала госпитализировали с минно-взрывной травмой правой кисти, открытым косым переломом двух пальцев с длинной линией излома и дефектами кожи в больницу Краматорска.

Позже перевели в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" во Львове.

"Гипсовую повязку Роми заменили на более удобный ортез. Чтобы залечить дефект поверхности руки, врачи используют искусственные эпидермальные лоскуты. Состояние подростка существенно улучшается", - говорится в сообщении.

Дома Ромы больше нет, однако он с семьей мечтает поскорее вернуться в родной Бахмут.

Напомним, кафиры ударили по жилым домам в центре Краматорска.

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