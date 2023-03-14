Роман Иваненко был актером телешоу "Лига Смеха" и бойцом Вооруженных Сил Украины. Его друзья и коллеги сообщили о его смерти в сети, а мама Романа на своей странице в Facebook рассказала жуткие подробности гибели сына в российском плену.
Его держали в плену оккупанты более месяца без еды, воды и медицинской помощи. Тело Романа не было отдано семье для погребения специально. Шоумен находился на передовой на Угледарском направлении в течение семи месяцев в качестве оператора дронов.
По словам матери Натальи Иваненко, Роман попал в окружение на Угледарском направлении в январе и был тяжело ранен. Захватчики не оказали ему медицинской помощи, и 28 февраля он умер от ранений. Тело Романа было возвращено домой только после того, как враг был вытеснен с определенных позиций. Родные определили его тело только по ДНК и татуировкам.
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Мать Романа подчеркнула, что он был держан в жутких условиях и умер мучительной смертью в застенках врага. Она выразила свой гнев на русских за их бесчеловечное обращение с пленным сыном.
"Это не просто плен, из которого есть надежда вернуться, это – мученическая смерть в застенке до такой степени, что тело твое можно было узнать только по ДНК и татуировке. Да, проклятые русские не жалуют дронщиков первыми, но не до такой степени!" – написала сгоревшая мать.
«Я уже боюсь в инст заходить😭. Вечная память героям; 🙏 Господи, потеря за потерей😔 Невозможно поверить…… Герою Слава!; Жаль, что такие талантливые люди уходят в вечность!;
Как же это страшно… Каждый день мы теряем наших лучших сыновей и дочерей… Светлая память 🙏🏻; Они отправляют на войну заключённых, бандитов, убийц. А у нас умирают такие светлые, талантливые, красивые и лучшие люди» - пишут в сети.
Напомним, оккупанты ударили по жилым домам в центре Краматорска.
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