В Украине вскоре можно будет ощутить заметное потепление.

Как свидетельствуют прогнозы метеорологического сайта Ventusky.com, уже с понедельника, 20 марта снова начнется заметное потепление, передает "Апостроф".

20 марта днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12-18 градусов тепла. На востоке от +9 до +12 градусов.

21 и 22 марта погода особо не изменится.

23 марта похолодает - на севере, западе и востоке температура воздуха упадет до +8...+10 градусов.

Но уже на следующий день, 24 марта, ощутимо потеплеет.

На западе Украины лето нагрянет раньше времени - ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

Прохладнее будет на востоке Украины, где прогнозируется +13...+16 градусов. Холоднее всего будет в северных областях - всего +8...+13 градусов.

25 марта холодный воздух распространится на остальную часть Украины, начнется похолодание.

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