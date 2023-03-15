Неизвестные украли 13 марта памятные вещи с могилы военнослужащего на кладбище села Титусовка Хмельницкого района. Об этом сообщают в полиции Винницкой области.

Мать погибшего военного обратилась в полицию Винницкой области. Полиция выяснила, что правонарушителем был 60-летний мужчина из Хмельницкого района, который ранее был привлечен к ответственности за насилие в семье. Украденные вещи были изъяты у мужчины, известно, что он забрал три гранитные статуэтки и три флага с могилы военнослужащего.

В настоящее время проверяется его причастность к другим случаям нарушения закона, связанным с могилами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы за насилие над могилой или другим местом захоронения.

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